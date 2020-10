Lazio-Inter, Bastoni nel pre partita: “Il gruppo è rinnovato e siamo più competitivi”

Nel pre gara di Lazio-Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni: “La mia posizione sulla sinistra nella difesa a tre? Sicuramente mi trovo bene in quella posizione. In ogni caso, siamo tanti e abbiamo fatto acquisti di qualità. Il gruppo si è rinnovato e siamo molto più competitivi. Giocherò molto bene, ma mi trovo molto bene come terzo di sinistra. La squadra viene prima di tutto e quindi va bene anche vincere 5-4. Sotto il punto di vista personale, il nostro obiettivo personale è prendere meno gol possibili”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: