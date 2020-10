Lazio-Inter, Dott. Rodia: “Problemi alla caviglia per Marusic. Traumi distrattivi per Bastos e Radu”

Il dottore della S.S Lazio, Rodia, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha fatto un quadro generale delle condizioni degli infortunati di questo match e non solo:

“Dal primo esame Marusic ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia, per Bastos invece trauma distrattivo all’adduttore così come per Radu ma al livello del flessore della coscia. Più tardi saremo in grado di fare una diagnosi più approfondita ma intanto abbiamo iniziato già con le terapie. Correa ha recuperato il problema alla colonna vertebrale insorto durante il riscaldamento iniziale nel match con l’Atalanta e per quanto riguarda Radu i vari esami e le sensazioni positive del giocatore ci avevano spinto a dare il via libera per farlo giocare.”

