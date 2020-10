Lazio-Inter, Inzaghi: “Nonostante le problematiche in difesa abbiamo fatto una grande gara. Con i nuovi acquisti torneremo a far divertire i tifosi”

Al termine della gara Lazio-Inter, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo avuto 3 cambi forzati e delle problematiche in difesa però abbiamo creato tante situazioni con una squadra fortissima che sappiamo che giocatori di livello abbia, ma nonostante questo abbiamo fatto una grande gara di alto livello. Penso che il primo tempo eravamo partiti bene creando due o tre situazioni dove dovevamo essere più cattivi. Come era successo con l’Atalanta, alla prima occasione l’Inter ha fatto gol e la squadra ne ha risentito. C’erano poi dei problemi oggettivi legati a giocatori fuori, a tesseramenti..sicuramente avremmo voluto affrontare queste due squadre più in là. Ora con la sosta abbiamo degli infortuni da recuperare e con i nuovi acquisti sicuramente torneremo ad essere quella Lazio che fa divertire. Faccio i complimenti a Parolo per il ruolo che gli ho assegnato, avrà giocato in difesa solo 10 minuti in 4 anni della mia gestione. Quando i giocatori si rimetteranno tornerà a fare la mezz’ala. Sapevamo di avere delle problematiche prima dell’inizio del campionato, poi con l’amichevole col Frosinone si è infortunato anche Ramos, e oggi sia Radu che Bastos. Ho a disposizione anche Armini che sta crescendo ma per determinate partite secondo me non è ancora pronto. Ciro mi ha detto che è stato provocato, sa di aver sbagliato, ma in quest’occasione diciamo che Vidal è stato più furbo di Immobile. Juventus-Napoli? Sapevamo che con l’arrivo dell’autunno sarebbero aumentati i casi, io sono abbastanza fiducioso perchè credo che governo e autorità sanitarie sanno come comportarsi rispetto a febbraio-marzo, quando la pandemia ci ha colto impreparati”

Il tecnico ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “I ragazzi hanno fatto una prova di carattere e di orgoglio, noi eravamo in grandissima emergenza ma abbiamo fatto un’ottima gara. Sono contento perchè abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, nonostante le tante difficoltà al livello di organico. Ci dispiace per Immobile, abbiamo visto le immagini, ci mancherà a Genova. Avrei voluto qualche gol in più, potevamo fare più male all’Inter ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. La sosta ci sarà di grande aiuto per recuperare i giocatori”

Il mister ha poi aggiunto in Conferenza Stampa: “Un punto non cambia molto, ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Hanno avuto grande cuore dopo gli infortuni, l’espulsione e la squadra già in emergenza. Dobbiamo cercare di inserire nuovi giocatori e recuperare i vecchi in difesa. Con Immobile avremmo potuto fare ancora di più, ci mancherà nelle prossime gare. Ho la convinzione, dopo aver visto la squadra in queste gare, che ce la giocheremo alla pari. Ramos per noi è importanti, anche con il suo recupero, potremo fare una stagione importante anche quest’anno. Vicenda Juve-Napoli? Ci sarà un precedente, non mi spaventa il rinvio, ma la problematica legata al Covid. Ancora non ho parlato con i medici, ma credo Radu abbia risentito il problema accusato contro l’Atalanta. Bastos si è fermato per via di un fastidio all’adduttore, mentre Marusic ha rimediato una brutta distorsione. Caicedo? Avevo fatto 3 cambi obbligati, Correa non avendo giocando contro l’Atalanta poteva fare bene anche oggi. La convocazione di Lazzari in Nazionale? Sono contento, la merita. È un bravo ragazzo che lavora bene.”

