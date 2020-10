Lazio-Inter, le formazioni ufficiali

A poche ore dall’inizio del match di campionato tra Lazio ed Inter, che avrà luogo alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sono state pubblicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Per Inzaghi, formazioni identica a quelle delle precedenti partite, con tutti i titolari confermati nei propri ruoli. Nell’ultima partita, infatti, doveva in ogni caso giocare Joaquin Correa, poi sostituito all’ultimo per un infortunio nell’undici di partenza.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. Simone Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Martinez.

All. Antonio Conte

