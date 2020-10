Per Lei Combattiamo Lazio-Inter, le parole di Martinez all’intervallo: “Loro una squadra forte, dobbiamo segnare ancora” Lazio-Inter, le parole di Martinez all’intervallo: “Loro una squadra forte, dobbiamo segnare ancora” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della prima frazione di gioco della sfida tra Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’autore del vantaggio nerazzurro Lautaro Martinez, ecco le sue parole: “Cerco ogni giorno di dare il meglio per la squadra, dobbiamo continuare a lavorare e in questa partita dobbiamo fare altri goal perché la Lazio è una squadra che pareggia e con grande forza ed intensità”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: Per Lei Combattiamo @https://twitter.com/Federic67328447

