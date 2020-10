Lazio-Inter, Parolo: “Dopo la sosta dovremo farci trovare pronti. Nuovo ruolo? Cerco di rubare da Acerbi”

Al termine della gara Lazio-Inter, Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Abbiamo fatto una buona gara. Tutti quanti sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti, dopo la sosta ci aspetterá un bel tour de force ma avremo a disposizione anche i nuovi arrivati. Mi sto provando ad adattare al nuovo ruolo, è un po’ come tornare alle origini, ho iniziato a giocare in quella posizione, sto cercando di rubare un po’ da Acerbi. Ormai ho un’età tale che devo essere a disposizione della squadra e non il contrario. Avere Acerbi al mio fianco é un grande vantaggio, forse potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma il pareggio è un risultato giusto. Personalmente sono contrario a tutte e due le espulsioni, le ho trovate esagerate”

