Lazio-Inter, Patric: “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e mantenere sempre alta la concentrazione”

Al termine della gara Lazio-Inter, il difensore biancoceleste Patric ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“L’adrenalina c’é sempre in tutte le partite, ma dobbiamo essere bravi a gestire le emozioni, come sanno fare le grandi squadre. Dobbiamo pensare a giocare e stare concentrati su questo, non è facile neanche per gli arbitri. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo che abbiamo fatto e sicuramente faremo una grande stagione come lo scorso anno. L’infortunio di Bastos e Radu é un peccato, speriamo che rientri al più presto anche Luiz Felipe, sono tutti giocatori importanti, avremo poi a disposizone anche Hoedt. E’ importante che il mister abbia tutte le carte e possa scegliere chi far giocare senza essere obbligato a causa di infortuni. Oggi abbiamo fatto una buona partita, come anche con l’Atalanta, il risultato è stato troppo severo. La prestazione di oggi é la strada da seguire. Dobbiamo cercare di adattarci anche al gioco delle altre squadre, soprattutto in Europa, non dobbiamo essere prevedibili. Non mi esprimo sul giudizio dell’arbitro, mi limito a fare il calciatore.”

