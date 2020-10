Lazio-Inter, Strakosha: “So di poter dare di più. Dobbiamo migliorare sulla concentrazione e sul gruppo squadra”

Al termine della gara Lazio-Inter, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Nel primo tempo non eravamo tanto sereni, nel secondo tempo abbiamo preso meglio le misure. La lezione è cercare di mantenere la calma e tornare quelli che eravamo prima del lockdown, concentrarsi sull’obiettivo e riunire il gruppo. Senza pubblico si sente tutto ed è difficile mantenere la calma, dobbiamo parlare meno in campo e in modo più costruttivo, se non facciamo gryppo non riusciamo ad andare da nessuna parte. Dobbiamo guardare a noi stessi, io so che posso dare molto di più devo aiutare la squadra di più, mi alleno con questa consapevolezza. Non è questione di qualità ma di concentrazione e di positivitá nel gruppo. Nella situazione del gol potevo fare meglio ma perfortuna la gara si è conclusa sul pareggio, questo è l’importante. Ho pensato che era l’ennesimo gol che prendevamo alla prima occasione, rimane il rammarico, so che posso far meglio e devo continuare a lavorare sereno. Non eravamo abituati a prendere tutti questi gol a 3 giornate dall’inizio del campionato. Per quello che abbiamo dato nel secondo tempo forse è un pareggio che ci sta stretto, ma per com’è andato il primo tempo è stato giusto così.

