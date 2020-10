Lazio-Inter, striscione dei tifosi biancocelesti in onore del gemellaggio | FOTO

Prima del match casalingo contro l’Inter i tifosi si sono riuniti, come è di usanza ora, a ponte Milvio, sfoggiando uno striscione in onore del gemellaggio storico con l’Inter. “Un gemellaggio che ha battuto il tempo. Interisti e laziali amici per sempre” sono le parole scritte sullo striscione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: