Lazio-Inter, Tare: “In questo momento servono risultati. La sosta ci aiuterà per i nuovi acquisti”

Nel prepartita di Lazio-Inter è intervenuto Igli Tare ai microfoni di DAZN : “In questo momento i risultati servono molto per cercare di riavere la consapevolezza di essere competitivi come lo scorso anno. La sosta ci aiuterà ad inserire i nuovi acquisti, arrivati in ritardo.”

