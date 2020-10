LAZIO WOMEN | Lazio-Perugia 7-1, ancora una grande prova per le ragazze di Seleman

Risultato tennistico per le ragazze biancocelesti. Grandissima vittoria in casa del Perugia grazie alla doppietta di Martin e doppietta anche per Visentin, a seguire poi in rete anche Pezzotti, Lipman e Cianci. Un messaggio forte e chiaro a tutte le squadre del campionato. La Lazio Women asfalta il Perugia e vola a meno due dalla Riozzese, capolista del campionato di Serie B femminile. Protagonista, ancora una volta, Adriana Martin, sempre più capocannoniere della squadra di Seleman, che sale a quota 7 punti in classifica.

