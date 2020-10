Lazzari presenta Lazio-Inter: “Possiamo mettere in difficoltà i nerazzurri. Siamo prontissimi”

A pochi ore dal fischio d’inizio di Lazio-Inter, attraverso le pagine del match program ufficiale biancoceleste, ha parlato Manuel Lazzari: “Il mister ci ha mostrato delle parti della sfida con l’Atalanta. Sappiamo cosa non è andato per il verso giusto, ma il risultato non è veritiero rispetto a ciò che è andato in scena in campo. Siamo riusciti a creare 6-7 occasioni contro una grande squadra. Siamo consapevoli della nostra forza, ma dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti. In ogni caso siamo prontissimi. Siamo ancora all’inizio del campionato, ma la partita ha in palio tre punti e avrà la stessa importanza di quella dello scorso anno. Sappiamo di incontrare una grande squadra che ogni anno inserisce giocatori di alto livello e quindi sarà più difficile della scorsa stagione, ma la Lazio ha le potenzialità per mettere in difficoltà i nerazzurri. Si affronteranno due formazioni con lo stesso modulo, ci saranno molti duelli individuali sul campo. Servirà essere bravi a giocare con la stessa intensità e qualità. Solo così potremo conquistare un risultato positivo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: