L’ex nerazzurro Pagliuca: “L’Inter è in grande forma e fiducia. Handanovic più convincente di Strakosha”

Lazio-Inter, uno dei big match della terza giornata di Serie A, sta per prendere il via. A poco più di cinque ore dal fischio d’inizio, ai microfoni del match programma ufficiale biancoceleste, ha parlato l’ex nerazzurro Gianluca Pagliuca: “La Lazio troverà un Inter in grande forma e fiducia con molti giocatori che vorranno riscattarsi dopo la finale di Europa League persa. Oltre a questo, c’è il fattore Conte che ha una grande possibilità riuscendo a trasmettere una grande motivazione. È uno dei migliori tecnici in circolazione. Handanovic e Strakosha sono due grandi portieri, ma l’interista, anche grazie all’esperienza, ha dimostrato di essere più convincente del laziale. Handanovic poi, come me, è uno specialista dei calci di rigore. Ogni anno regala molti punti in classifica, è in assoluto tra i migliori. Per quanto riguarda il precedente tra Lazio e Inter a cui tengo di più dico ovviamente la finale di Coppa Uefa del 1998 a Parigi. Volevamo vincere e si intuiva già nello spogliatoio. Desideravamo molto quel trofeo, soprattutto dopo la sconfitta dell’anno precedente contro lo Schalke 04“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: