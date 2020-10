Lo Monaco, Consigliere FIGC: “Provvedimento ASL legittimo, la norma è chiara: Juve-Napoli sarà rinviata”

Il Consigliere Federale della FIGC, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del comunicato della ASL di Napoli che – vista la positività di alcuni giocatori della squadra partenopea – ha previsto la quarantena fiduciaria per la squadra. Per questo motivo, il club di De Laurentiis, non è partito per Torino per la sfida di questa sera. Lo Monaco a quindi detto: “Juve-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento della ASL è legittimo, la norma è chiara”. Lo riporta tuttomercatoweb.

