Milinkovic: “Ci siamo detti che non si può giocare così. Vidal si è buttato bene”

La Lazio guadagna un punto contro l’Inter. Dopo aver subito tre infortuni nel primo tempo ed essere andati sotto nel punteggio, nella ripresa i bincocelesti pareggiano con Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è stato intervistato da Dazn prima di rientrare negli spogliatoi: “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi nello spogliatoio ci siamo detti che così non si può giocare e abbiamo cambiato mentalità. Poi ho fatto io il gol ma non conta, l’importante è che siamo entrati nel secondo tempo meglio e abbiamo preso un punto. Ci ha aiutato il gol per giocare senza pressione, importante portare un punto a casa. Immobile? C’era confusione ma non credo che Ciro lo abbia colpito così forte, poi vedremo dentro. Vidal si è buttato bene e hanno guadagnato un rosso, ma non credo sia giusto. La sosta? Menomale, ci aiuterà, avremo giorni per recuperare per la partita contro la Samp e poi inizia la Champions che aspettiamo da anni. Non siamo preoccupati, siamo contenti di giocarla dopo tanti anni e faremo tutto per andare più avanti possibile.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: