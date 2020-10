Ministro Speranza: “Rischiamo per le scuole non per gli stadi, non possiamo permettercelo”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla nella trasmissione Mezz’ora in più di Rai 3 per parlare di come stia peggiorando la situazione Covid-19 e anche in merito ad una possibile riapertura degli stadi. Ecco le sue parole: “Sono contrario alle proposte di aprire gli stadi a migliaia di persone perché questo esporrebbe le persone a un rischio vero. Se dobbiamo correre un rischio perché le scuole riaprono sono d’accordo, ma se dobbiamo correrlo per portare decine di migliaia di persone allo stadio sono contrario. È un rischio che non possiamo permetterci. Sono della linea della prudenza, che non significa non fare le cose, ma farle passo dopo passo. La linea della prudenza ci ha portato a una situazione che è migliore di altri Paesi”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: