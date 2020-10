MOVIOLA | Due cartellini rossi e tante polemiche: prestazione insufficiente dell’arbitro Guida

Dirigere una partita così importante è sempre difficile, ma la prestazione dell’arbitro Guida in Lazio-Inter è decisamente insufficiente. Già dai primi minuti, mettendo da parte il tifo, sì è visto un arbitraggio a trazione neroazzurra nelle “piccole cose”. Contatti sui quali si poteva sorvolare sono stati invece puntualmente fischiati a favore dell’Inter, con i giocatori spesso a terra. Dalla parte opposta, invece, poco o niente.

Al 26°, ad esempio, calcio di punizione sulla sinistra non concesso alla Lazio per fallo di De Vrij sul Tucu Correa: il difensore olandese oltre a dare una spinta all’attaccante biancoceleste, non prende minimamente il pallone, che esce verso la linea di fondo. Proteste laziali, ma nulla di fatto.

Il primo importante evento della partita dal punto di vista arbitrale, poi, accade al 69°: Vidal dà un pestone ad Immobile che cade a terra. Fischiato calcio di punizione, ma il cileno non ci sta e corre verso Immobile a terra, iniziandolo a spingere intimandogli di alzarsi. Ciro non ci sta e, senza vederlo, smanaccia colpendolo in volto. L’arbitro non ci pensa due volte ed espelle Immobile, tra le proteste generali. Solo giallo per Vidal, invece. Dal replay, il colpo sul volto c’è, quindi l’espulsione per fallo di reazione è corretta.

Al 78° De Vrij fa fallo da dietro su Correa dalla trequarti, ma Guida si scorda di estrarre il cartellino giallo.

Al 86° situazione analoga a quella della prima espulsione: Patric va ad infastidire Sensi sulla rimessa laterale, l’interista gli dà un colpo sotto al mento ed il difensore laziale cade a terra con le mani sul volto. Espulso il centrocampista italiano, ammonito lo spagnolo. Al replay il tocco non era violento, ma l’arbitro Guida pareggia i conti e manda Sensi sotto la doccia.

