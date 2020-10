PAGELLE – Milinkovic usa le corna quando vede nerazzurro. Bravo Patric! Immobile perchè?

Strakosha 6 – Subisce gol al primo vero tiro in porta: Lautaro calcia da vicino ma non era irresistibile, non serviva un miracolo stavolta per evitare lo svantaggio. Per il resto controlla senza affanno le conclusioni centrali dei nerazzurri.

Patric 9 – E’ ovviamente una esagerazione il voto ma è giusto premiarlo per come si è adeguato al comportamento degli avversari e all’atteggiamento dell’arbitro. Si alterna in aiuto al centrale su Lautaro e a Lazzari sugli esterni nerazzurri.

Acerbi 7 – Parte centrale per poi spostarsi sulla sinistra dove può spingere e non è un caso che proprio dai suoi piedi parta il cross del pareggio. Solito duello con Lukaku che lo vede uscire spesso e volentieri vincitore.

Radu 6 – Dura appena un quarto d’ora la sua partita, giusto il tempo per sentir tirare il muscolo della coscia al primo allungo.

Dal 16′ Bastos 5,5 – Rispetto a Radu riesce a reggere mezzora prima di alzare bandiera bianca anche lui per una fitta all’inguine. L’attaccante belga lo mette in crisi con la sua fisicità.

Dal 46′ Parolo 6,5 – Tanto era stato detto che alla fine ha dovuto giocare centrale di difesa. Lo fa con abnegazione e senso tattico senza mai sbagliare un intervento.

Lazzari 6,5 – Ne Perisic prima ne Young dopo riescono mai a sfondare sulla fascia dell’ex spallino che riesce a gestirli con l’aiuto dei compagni. Bravo soprattutto nel capire quando tentare l’affondo e quando amministrare il pallone.

Milinkovic 7,5 – Fatica ad entrare in partita chiusa fra la morsa di Bastoni e Gagliardini. Si mette al servizio dei compagni sfruttando la prima occasione che gli capita pareggiando i conti con un colpo di testa. Da lì in poi domina la partita.

Lucas Leiva 6,5 – E’ il primo a suonare la carica nel momento di maggiore difficoltà. Sradica palloni, duella contro avversari fisicamente più forti di lui e imposta l’azione. Non gli si poteva chiedere altro dopo tre gare in sette giorni.

Dall’80’ Escalante SV

Luis Alberto 6,5 – Ci prova con insistenza ma trova sistematicamente i guantoni di Handanovic o il corpo di Bastoni. Nella ripresa prende per mano la squadra dirigendo tutte le azioni biancocelesti con la solita classe.

Dall’80’ Akpa Akpro SV

Marusic 5 – Ad Hakimi bastano un paio di accelerazioni per fargli capire non è giornata, per evitare brutte figure all’ennesima sverniciata si accascia al suolo chiedendo il cambio per un fastidio muscolare.

Dal 35′ Fares 5 – Un minuto e sbraga il marocchino nerazzurro con una sbracciata che gli costa il giallo. Non è in condizione atletica e lo dimostra con tanti appoggi sbagliati che sottolineano anche che deve ancora comprendere le richieste di Inzaghi.

Correa 6,5 – Poteva impattare meglio un paio di colpi di testa nel primo tempo e sbaglia qualche appoggio ma l’atteggiamento quando la squadra rimane in inferiorità numerica è perfetto.

Immobile 2 – Perchè? La stupidità del suo gesto è incommentabile, come aggravante la recidiva. Guida si è rivelato essere un inadeguato nella gestione dell’episodio ma Immobile non doveva cercare la giustizia personale.

All. Inzaghi 6,5 – La Lazio si infrange sulla fisicità dell’Inter che riesce in fretta a prendere le redini della gara trovando il vantaggio. Nella ripresa registra la squadra e nonostante le difficoltà porta a casa un pareggio che vale oro per come si era messa la partita.

