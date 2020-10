SOCIAL | Pepe Reina si aggiunge al Sergente: “Ripartiamo dal secondo tempo” – FOTO

Sergej Milinkovic Savic ha regalato il pareggio ai biancocelesti, che erano sotto di 0-1 con l’Inter di Antonio Conte. Su cross di Acerbi, infatti, il Sergente manda in rete e ristabilisce la parità. Sul suo account instagram ha celebrato il suo gol con un particolare avvertimento per i futuri avversari: “Hey amico, ricorda che il Sergente fa gol quando serve!”, questa è la didascalia che accompagna il suo post. Si unisce anche Pepe Reina alla voce del Sergente. Ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto della partita di oggi per complimentarsi con i suoi compagni per l’ottima prova di oggi viste le tantissime assenza sia prima che dopo la gara. Ecco le sue parole: “Uniti è più facile. Gruppo. Squadra. Ripartiamo da questo secondo tempo”.

Visualizza questo post su Instagram Hey amico, ricorda che #Sergente fa gol quando serve! 🦅 Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 4 Ott 2020 alle ore 8:29 PDT

