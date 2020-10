Calciomercato, i migliori calciatori svincolati

È arrivato il gong del mercato 2020, ma ce n’è uno che prosegue: quello dei giocatori senza contratto. Nomi interessanti, vecchie conoscenze del calcio italiano ed europeo che possono firmare a costo zero. Eccone alcuni, in ordine di valore, attraverso i dati del portale Transfermarkt. Tra questi anche un ex biancoceleste:

MARIO GÖTZE (28 anni, centrocampista, ultima squadra: Borussia Dortmund)

Valore di mercato: 10,5 milioni di euro

DANIEL STURRIDGE (30 anni, attaccante, ultima squadra: Trabzonspor)

Valore di mercato: 8 milioni di euro

ALEXANDRE PATO (30 anni, attaccante, ultima squadra: San Paolo)

Valore di mercato: 4,8 milioni di euro

MARIO MANDZUKIC (34 anni, attaccante, ultima squadra: Al Duhail)

Valore di mercato: 4 milioni di euro

KWADWO ASAMOAH (31 anni, difensore, ultima squadra: Inter)

Valore di mercato: 4 milioni di euro

FABIO BORINI (29 anni, attaccante, ultima squadra: Verona)

Valore di mercato: 4 milioni di euro ALEIX GARCIA (23 anni, centrocampista, ultima squadra: Manchester City)

Valore di mercato: 3,2 milioni di euro

IVAN STRINIC (33 anni, difensore, ultima squadra: Milan)

Valore di mercato: 2 milioni di euro FREDY GUARIN (34 anni, centrocampista, ultima squadra: Vasco da Gama)

Valore di mercato: 1,6 milioni di euro

ANDREA BERTOLACCI (29 anni, centrocampista, ultima squadra: Sampdoria)

Valore di mercato: 1,4 milioni di euro

CARLOS SANCHEZ (34 anni, centrocampista, ultima squadra: West Ham)

Valore di mercato: 1,2 milioni di euro

SEYDOU DOUMBIA (32 anni, attaccante, ultima squadra: Sion)

Valore di mercato: 1,2 milioni di euro

ROMULO (33 anni, centrocampista, ultima squadra: Brescia)

Valore di mercato: 1 milione di euro

