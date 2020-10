CALCIOMERCATO LAZIO, Andrè Anderson e Marius Adamonis tornano alla Salernitana, depositati i contratti

A pochi minuti dalla fine del calciomercato la Lazio chiude due trattative in uscita. Come riporta infatti il Sito Ufficiale della Lega di Serie B, sono ufficiali i ritorni in prestito alla Salernitana di Andrè Anderson e di Marius Adamonis.

