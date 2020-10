CALCIOMERCATO LAZIO, depositato in Lega il contratto di Hoedt | FOTO

Come si apprende dal Sito ufficiale della Lega, la Lazio ha chiuso la lunga trattativa per il ritorno in biancoceleste di Wesley Hoedt, depositando poco fa il contratto del difensore olandese.

