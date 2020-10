Calciomercato Lazio, Lukaku verso l’Anversa

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Jordan Lukaku sarebbe molto vicino al ritorno in Belgio per far parte della rosa dell’Anversa.

