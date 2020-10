CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell’Inter

05/10/2020 – Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Inter comunica che Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Sceso in campo ieri in Parma-Verona per disputare l’ultima mezz’ora con la sua, ormai, ex squadra, Darmian arriva all’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

3/10/2020 – Il Verona ha comunicato poco fa attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, l’acquisto a titolo temporaneo con diritto di opzione di acquisto definitivo del centrocampista Rolando Vieira in arrivo dalla Sampdoria.

30/09/2020 – Mercato in uscita per il Milan, Lucas Paquetà è stato ceduto a titolo definitivo al Lione. E’ lo stesso club francese a comunicare l’acquisto del nuovo trequartista che saluta pertanto la Serie A per approdare in Ligue 1: operazione da 20 milioni di euro.



________________________________________________________

29/09/2020- La Sampdoria acquista ufficialmente Keità Baldè Diao. L’ex attaccante biancoceleste si trasferisce a titolo temporaneo al club blucerchiato, come riportato dal sito della Lega Serie A.

29/09/2020 – Il Benevento, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’ingaggio a titolo temporaneo di Iago Falque dal Torino.



28/09/2020 – L’Udinese ha comunicato pochi minuti fa, il ritorno in maglia bianconera di Roberto Pereyra. Il centrocampista di ritorno dal Watford ha firmato un contratto valido fino al 2023.

25/09/2020 – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024.

24/09/2020 – Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

22/09/2020 – Dopo aver superato le visite mediche, ora è arrivata anche l’ufficialità: Alvaro Morata è un nuovo giocatore della Juventus. Lo spagnolo, dopo l’esperienza in bianconero, dal 2014 al 2016, lascia l’Atletico Madrid per tornare a giocare in Italia. Ad annunciare l’ufficialità dell’operazione, è stata proprio la Juventus attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ma anche sui social, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter.

22/09/2020 – Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona.

17/09/2020 – Marash Kumbulla è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. La società giallorossa ha annunciato l’acquisto del difensore albanese sui propri canali social ufficiali.

✅ DONE DEAL 💪 Marash Kumbulla is officially an #ASRoma player! 🇦🇱🇮🇹 pic.twitter.com/aoPdBHrDGz — AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2020

14/09/2020 – Lucas Biglia lascia il Milan e ripartirà dalla Turchia. E’ il club turco del Karagumruk a darne l’annuncio sui canali social ufficiali.

Lucas Biglia Karagümrük’te! Süper Lig’e yakışan transferler Karagümrük’te! pic.twitter.com/iXDPFYKJZ0 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020

_________________________________________________________

11/09/20 – L’A.S. Roma, attraverso gli account social ufficiali, ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista Alessandro Florenzi al club parigino del Psg.

Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! 💪 #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2020



__________________________________________________________

10/09/20 – Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio account Twitter, la Fiorentina ha annunciato l’acquisto a parametro zero del centrocampista Giacomo Bonaventura svincolatosi dal Milan.

B O N A V E N T U R A 💜 Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🖌 pic.twitter.com/T9cfxK1Bma — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 10, 2020

__________________________________________________________

10/09/20 – “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8.”

08/09/2020 – Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter, a renderlo noto è la stessa società sul proprio profilo Twitter

19/08/2020 – Emiliano Viviano, in procinto di iniziare una nuova avventura in Turchia con la maglia del Fatih Karagümrük, club neopromosso nella massima serie. Come riportato da ‘TRTSpor’, Viviano sarebbe atteso a Istanbul in serata per firmare il contratto che lo legherà al club con sede a Istanbul. Contratto di un anno con opzione pronto, domani le visite mediche di rito.

08/08/2020 – La notizia era già trapelata, ma poco fa è giunto il comunicato ufficiale. In seguito all’eliminazione negli ottavi di Champions con il Lione, la società bianconera ha deciso di sollevare Maurizio Sarri dall’incarico di allenatore della Juventus.

07/08/2020 – Il Torino ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Marco Giampaolo. Firmato un accordo biennale di 1 milione e mezzo annui.



03/08/2020 – L’attaccante cileno Alexis Sanchez diventerà un giocatore dell’Inter a parametro zero. Come riportato da Sky Sport , pronto un contratto di tre anni da 7 milioni di euro a stagione.

31/07/2020 – Una nuova sessione di mercato è alle porte e, in questo spazio interamente dedicato, potrete rimanere aggiornati in tempo reale sulle ultime novità. Il calciomercato estivo si aprirà ufficialmente il 1 settembre 2020, data a partire dalla quale si potranno depositare e ratificare i contratti presso gli uffici della Lega: ciò nonostante iniziano ad arrivare le prime ufficialità.

Il primo comunicato ufficiale è quello del SSC Napoli che comunica di aver acquisito il cartellino di Victor Osihmen, nigeriano classe 1997, ormai ex attaccante del Lille.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: