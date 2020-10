Calciomercato, l’affare Roma-Smalling potrebbe sfumare: ecco perchè

AGGIORNAMENTO ORE 20.15: Minuti di ansia in casa Roma. Al momento non risulta ancora depositato il contratto di Chris Smalling. La Roma sostiene di aver caricato i documenti entro le 20, la Lega non conferma

Secondo quanto riportato da Tmw, sembra essere ad un passo dalla chiusura la trattativa per il ritorno alla Roma di Chris Smalling.

