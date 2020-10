Covid, De Laurentiis scrive al governo: “Il mancato rinvio della partita sarebbe una sconfitta per tutti”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scritto una lettera al Ministro della Salute Speranza e al Ministro dello sport Spadafora nella quale allega tutti i documenti della Asl di Napoli citando anche il caso del rinvio di Palermo–Potenza per il divieto di spostamento della squadra lucana, aggiungendo inoltre che la sconfitta a tavolino per la sua squadra rappresenterebbe una sconfitta per tutto il movimento e per questo confida nell’intervento dei Ministri perchè ripristino ordine, ragionevolezza e rispetto.

