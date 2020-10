Covid, parla Preziosi: “Ieri sera precedente negativo, ma il Napoli voleva giocare?”

All’indomani del match rinviato tra Juventus e Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Capital, il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il presidente della società ultimamente più colpita dal virus ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La serata di ieri ha creato un brutto precedente perchè si pensava che esistesse un protocollo da seguire per tutti i club invece questa cosa non si è verificata. Adesso quindi tutti potrebbero contattare le varie Asl solamente per un positivo all’interno del gruppo squadra e di conseguenza non giocare perchè decideranno al di sopra del protocollo. Quando noi abbiamo avuto i primi casi, seguendo tutte le regole siamo andati a giocare, perchè il Napoli no? Forse non voleva proprio giocare? A questo punto qualche dubbio mi viene”.

