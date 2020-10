ESCLUSIVA- Tutto fatto per il prestito di Adamonis alla Salernitana

Marius Adamonis saluta la Lazio e va nuovamente in prestito, questa volta alla Salernitana. Come appreso dalla redazione di Laziopress.it, il portiere lituano classe 1997 quindi approderà in campania dove ritroverà Guido Guerrieri. A ricoprire il ruolo di terzo portiere biancoceleste sarà Marco Alia per il quale i capitolini hanno rifiutato offerte dalla Lega Pro.

