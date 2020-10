FORMELLO | Sosta per le Nazionali, mister Inzaghi concede due giorni di riposo

Dopo il pareggio di ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma, 1-1 contro l’Inter, è tempo di pausa per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Arrivati alla prima sosta stagionale, il bilancio delle prime tre gare di campionato, disputate della Lazio in otto giorni, racconta di una vittoria, quella in casa del Cagliari per 2-0, un pareggio, appunto contro l’Inter, ed una sconfitta, quella casalinga per 4-1 contro l’Atalanta. Mister Inzaghi, dopo questi tre impegni ravvicinati, ha deciso di concedere, al gruppo rimasto nella Capitale, due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì, con i biancocelesti che torneranno a lavorare per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato, con la Lazio che scenderà in campo sabato 17 ottobre, alle ore 18:00, in casa della Sampdoria.

