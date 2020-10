Il Messaggero | Immobile rischia grosso, il club pronto al ricorso

Pronta a tutelare il suo gioiello. La Lazio aspetta, spera e si prepara, qualora ce ne fosse bisogno, al ricorso presso la Corte Federale d’appello della Figc per la vicenda Immobile. L’attaccante, espulso ieri contro l’Inter per aver colpito al volto Vidal a gioco fermo, rischia due o più giornate di squalifica. L’arbitro Guida di Torre Annunziata, compaesano del vincitore della Scarpa d’Oro, non ha avuto dubbi all’Olimpico, mostrando il rosso al bomber della Nazionale. «Ci mancherà nelle prossime gare, ci dispiace. Ho visto le immagini, è stato provocato da Vidal», il commento del tecnico Simone Inzaghi. Immobile salterà sicuramente la prossima partita di campionato, in programma sabato 17 ottobre contro la Sampdoria a Marassi.

Il Messaggero

