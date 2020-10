La Repubblica | Festa a metà, pari di carattere e Immobile furioso

Punto e a capo. La Lazio deve ripartire dal preziosissimo pareggio contro l’Inter, arrivato tra mille difficoltà. Agli infortuni di Lulic, Luiz Felipe e Vavro e alle indisponibilità dei nuovi acquisti (Muriqi, Pereira e Hoedt), si sono aggiunti i problemi fisici di Radu, Marusic e Bastos, che hanno alzato bandiera bianca prima dell’intervallo. Costretto a correre ai ripari con dei cambi forzati, Inzaghi si è inventato Parolo come centrale di difesa per sopperire all’emergenza.

In più, nel miglior momento dei biancocelesti, il cartellino rosso a Immobile a metà ripresa ha compli- cato i piani (venti minuti più tardi stessa scena a parti invertite, con Sensi espulso per una manata a Patric). Il centravanti biancoceleste ha commesso un’ingenuità, reagendo a Vidal e sfiorandolo appena da terra. Furioso Ciro, non tanto con l’arbitro Guida quanto con il centrocampista dell’Inter. Non è però il primo episodio controverso con Guida: a Cagliari, nel marzo del 2018, Guida non gli fischiò un rigore netto, ammonendolo per proteste. L’anno scorso, nel match casalingo con la Spal, il fischietto campano non punì un clamoroso fallo di Cionek da ultimo uomo su Ciro, lanciato da solo a rete. Il vantaggio di Lautaro, con Strakosha non perfetto e Acerbi in ritardo, sembrava essere il preludio di una domenica più nera che azzurra. Invece la reazione: «I ragazzi hanno avuto grande carattere e orgoglio. Nonostante fossimo in difficoltà abbiamo creato tante situazioni pericolose contro una squadra forte, che ha fatto un gran mercato. Sapevamo di avere dei problemi oggettivi, avremmo voluto affrontare Atalanta e Inter più avanti». Dopo il triplice fischio, hanno esultato i mille tifosi presenti. Assopiti nel primo tempo, sono stati svegliati dal pareggio di Milinkovic, al terzo gol nelle ultime quattro sfide con i nerazzurri: «Nello spogliatoio è arrivata la scossa, il punteggio è giusto». Il gigante serbo ha poi commentato l’espulsione di Immobile: «Ciro non ha colpito Vidal in modo netto, lui si è buttato bene». Se non è un’impresa, poco ci manca. L’ideale per affrontare la pausa, fondamentale per recuperare energie mentali oltre che fisiche: Radu, Bastos e Marusic saranno da valutare, Luiz Felipe e Vavro sono vicini al rientro in gruppo mentre per Lulic ci vorrà ancora un po’. I prossimi quindici giorni saranno anche importanti per inserire i nuovi. Muriqi ha già iniziato a correre a Formello, contro la Sampdoria potrebbe tornare tra i convocati (mancherà lo squalificato Immobile). In settimana poi si vedranno anche Andreas Pereira e Hoedt, che entro le 20 di questa sera dovrà essere tesserato (non ha ancora svolto le visite mediche). Salvo colpi di scena, in entrata il mercato è chiuso. In uscita invece ci sono Lukaku, Kiyine (andrà in prestito), Bastos e gli esuberi Proto e Di Gennaro.

La Repubblica/Riccardo Caponetti

