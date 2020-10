Lazio Women, Castiello: “Il nostro obiettivo è il campionato. Siamo ancora amareggiate per l’epilogo dell’ultima stagione”

Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Ieri abbiamo regalato il primo gol al Perugia, poi per fortuna ci siamo scatenate. Loro si sono chiuse ma hanno lasciato qualche spazio e ne abbiamo approfittato. Adesso testa alla prossima, quando avremo la Riozzese in uno scontro diretto per il primo posto.

Poi avremo la Coppa Italia, dove affronteremo una squadra di Serie A come l’Inter. Ovviamente però puntiamo più sul campionato, che è il nostro vero obiettivo. Siamo ancora amareggiate per l’epilogo dell’ultima stagione ecco perché siamo concentrate su quello che dobbiamo fare”.

