Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“La partita di ieri è stata fantastica, le ragazze sono state brave a rimontare. Penso che sia stata una delle migliori prestazioni dell’anno, seppure contro un avversario in lotta per la salvezza. Ci serviva una prova così, dopo due partite non al massimo contro Cittadella a Brescia.

Domenica prossima avremo uno scontro importante contro la Riozzese, servirà la massima concentrazione per vincerlo. Sono più fisiche di noi, dovremo quindi metterla sul piano tecnico, dove siamo sicuramente superiori.

Stiamo lavorando bene, non dobbiamo però correre il rischio di sentirci superiori. Le ragazze ci stanno mettendo voglia ed entusiasmo”.

