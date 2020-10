SOCIAL| L’UEFA Champions League dedica un post a Milinkovic – FOTO

Il profilo ufficiale della UEFA Champions League ha pubblicato un tweet con una foto di Milinkovic in cui viene ricordato che in questa edizione ci sarà l’esordio per il centrocampista serbo nella fase a gironi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: