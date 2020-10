Nazionali, Mohamed Fares convocato dall’Algeria per le amichevoli contro Nigeria e Messico

Dopo l’esordio in Serie A con la maglia della Lazio, nell’1-1 di ieri contro l’Inter, Mohamed Fares, ha ricevuto un’altra bella notizia: tra i 24 convocati dall’Algeria, per le amichevoli contro la Nigeria e il Messico, nella casella dei difensori, appare anche il suo nome. L’allenatore quindi, Djamel Belmadi, ha chiamato anche l’esterno biancoceleste per questi due impegni amichevoli.

