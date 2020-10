Serie A, oggi vertice tra calcio e sport, Spadafora incontra Dal Pino e Gravina

Sono ore molto particolari per il calcio italiano. Oltre ad un calciomercato pieno di insidie e strane particolarità che si concluderà questa sera, c’è ancora l’incognita riguardante il match Juventus–Napoli valido per la terza giornata ed al centro di grandi polemiche, dato l’atteggiamento avuto dalle due squadre. Per avere un quadro più chiaro è previsto oggi un doppio incontro per il ministro Spadafora. Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il ministro incontrerà alle 17 il presidente della Lega Serie A Dal Pino ed alle 18 il presidente della FIGC Gravina per capire in quale modo poter affrontare la situazione riguardante Juventus e Napoli. Situazione che rimane molto delicata e potrebbe far emergere ulteriori controversie, considerando che il il calcio si è schierato contro le decisioni delle Asl, ribadendo che le competenze locali non possono andare contro un regolamento di per sé molto chiaro riguardante le decisioni in ambito calcistico, autorità locali appoggiate ovviamente dalla politica, il quale qualche mese fa ha ribadito la totale libertà nelle decisioni affidata alle regioni. Il precedente su cui potersi basare potrebbe essere quello di Crotone-Milan, dove a seguito della positività di Ibrahimovic la Asl di Milano aveva provato a sollevare dei dubbi, superati con una telefonata con la Lega Calcio.

