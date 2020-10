SOCIAL | Adekanye e la sua dedica alla Lazio e ai tifosi: “Sono e sarò sempre uno di voi! Forza Lazio sempre” – FOTO

Bobby Adekanye è stato ceduto a titolo temporaneo al Cadice. Il giovane biancoceleste si trova quindi a interrompere per ora il suo percorso alla Lazio ed è pronto a trasferirsi nel suo nuovo club in Spagna. Ma il legame ai colori biancocelesti rimarrà forte come sottolineato proprio da Adekanye in un lungo post sul suo profilo instagram:

“A voi che mi siete stati di supporto fin dal primo giorno ed accolto nella famiglia della Lazio vorrei dire grazie perché mi avete sempre sostenuto. Ho dovuto prendere la sofferta decisione di fare un percorso diverso in questa stagione pur supportando sempre la mia Lazio per l’intera stagione da Cadiz. Questa esperienza mi darà modo di crescere ancora e regalarci grandi soddisfazioni il prossimo anno…perché sono e sarò sempre uno di voi! Forza Lazio sempre“

