SOCIAL| Andreas Pereira ed il suo obiettivo: “Qui per realizzare sogni” – FOTO

Andreas Pereira ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le due foto simbolo del suo approdo alla Lazio, ovvero l’arrivo a Ciampino e quello in Paideia per le consuete visite mediche prima della firma. Molto chiaro il suo messaggio diretto ai tifosi biancocelesti: “In arrivo per realizzare sogni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: