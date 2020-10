Alderete, l’ag. Augusto Paraja: “La Lazio ci ha provato fino all’ultimo giorno”

La sessione estiva di calciomercato è definitivamente chiusa, mentre arriva il momento di svelare i tanti retroscena degli ultimi mesi e giorni. Uno di questi riguarda Omar Alderete, difensore ex Basilea ora approdato all’ Herta Berlino a lungo inseguito dalla Lazio. Come rivelato dal suo agente Augusto Paraja a microfoni di ABC Cardinal 730 AM nel corso della trasmissione Cardinal Deportivo, i biancocelesti avrebbe tentato di acquistare il calciatore paraguaiano fino all’ultimo momento possibile, on riuscendo però nel tentativo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: