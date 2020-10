Caputo e le gerarchie in nazionale: “Davanti a me Immobile e Belotti. I numeri di Ciro parlano chiaro”

Torna la nazionale e torna di moda il tema del ballottaggio tra Immobile e Belotti. Così, sul tema, intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Roberto Mancini, è tornato anche Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo che ha provato a smorzare la questione: “Penso che non ci sia nessun dualismo, so di avere davanti a me Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il laziale ha vinto la Scarpa d’Oro, i numeri parlano chiaro, il torinista fa degli ottimi campionati. o sono qui per giocarmi le mie carte fino all’ ultimo“.

