Casillas ricorda alcune grandi squadre che non riuscirono a vincere la Champions. c’è la Lazio

Iker Casillas, dopo l’addio al calcio giocato, torna indietro negli anni tra gli archivi della sua amata Champions League, competizione vinta per ben tre volte. Pochi minuti fa, attraverso il suo profilo Twitter, l’ex portiere spagnolo ha voluto ricordare alcuni grandi club europei che, seppur in possesso delle potenzialità, non riuscirono a conquistare la coppa della grandi orecchie: tra queste (Bayer Leverkusen 2001-02, Manchester United 2002-03, Valencia 2000-01, Lione 2005-06 e Ajax 2018-19) ecco apparire anche la Lazio 1999-2000, un autentico top club del club che, a detta di molti anche ex calciatori, vinse troppo poco per le qualità a disposizione.

Dime qué equipos con las plantillas más 🔝 de las diferentes ligas europeas podían haber ganado una @ChampionsLeague y no lo consiguieron. #championsreto

🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen 01/02

🇪🇦 Valencia 00/01

🇮🇹 Lazio 99/00

🇨🇵 Lyon 05/06

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United 02/03

🇱🇺 Ajax 18/19 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 6, 2020

