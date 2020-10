Covid19, positivo il presidente della Lega Serie A Dal Pino – FOTO

Il presidente della Lega di Serie A, è risultato positivo al Covid. Come riportato da TMW Radio Sport attraverso Twitter, Paolo Dal Pino è asintomatico in seguito al tampone effettuato ieri. E’ in isolamento e seguirà nelle prossime ore le procedure previste dal protocollo sanitario.

🔴ULTIM’ORA🔴 Lega #SerieA, il presidente Paolo #DalPino positivo al #COVID19 È asintomatico — TMW Radio Sport (@TMW_radio) October 6, 2020

