Genoa, risultati tutti negativi i tamponi effettuati

Finalmente, dopo poco più di una settimana, tutti i membri dello staff e della squadra del Genoa sono risultati negativi ai tamponi per il coronavirus. A comunicarlo, lo stesso club sul proprio sito ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”.

