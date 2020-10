GIUDICE SPORTIVO | Solo tanta paura per Immobile. Juventus-Napoli “sub iudice”

Solo tanta tanta paura per Ciro Immobile, espulso domenica contro l?inter a seguito di una “manata” ad Arturo Vidal. Il Giudice Sportivo, infatti, ha deciso di punire l’attaccante biancoceleste con la squalifica di un turno a cui si aggiunge una multa di 10mila euro. Stessa sanzione per l’interista Stefano Sensi, ammonito per un episodio analogo ai danni di Patric, mentre il risultato di Juventus-Napoli rimane Sub iudice.

