Il Tempo | Lazio, il club teme la stangata per Immobile

Archiviata la gara pareggiata all’Olimpico domenica con l’Inter, ora la Lazio deve lavorare per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato (questo fine settimana ci sarà la sosta per le Nazionali). Il rammarico, dopo la sfida contro i nerazzurri, oltre all’infermeria, resta l’espulsione di Immobile per la reazione su Vidal. Infatti, come riporta Il Tempo, il club capitolino teme la stangata per il suo bomber. In attesa di conoscere la decisione del giudice sportivo, si pensa che l’attaccante possa saltare 3 giornate, un danno certamente non da poco visto il tour di force che dovranno affrontare i biancocelesti: prima la gara in casa della Sampdoria, poi l’esordio europeo contro il Borussia Dortmund, successivamente la sfida con il Bologna, poi d nuovo il l’impegno in Champions e così via. Anche per questo motivo la società è pronta a fare ricorso, nel tentativo di ridurre di un turno lo stop del giocatore.

