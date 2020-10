Il Tempo | Lazio, Inzaghi da blindare

Conclusa anche questa finestra di calciomercato, ieri infatti alle ore 20,00 si è messo un punto sulle trattative, in casa Lazio resta un’altra situazione da risolvere. Come riporta Il Tempo, ora c’è Inzaghi da blindare. Il mercato, come annunciato nei giorni scorsi da Tare, è terminato senza ulteriori colpi ed ora c’è da lavorare al rinnovo del tecnico. Il suo accordo scade tra un anno e la volontà, sia del mister che della società, è quella di continuare insieme. Servirà ad ogni modo un’offerta importante da parte del club capitolino, con l’allenatore che preferisce la piazza di Roma, nonostante l’interesse nei suoi confronti di numerose squadre come Juventus, Milan e Napoli. La base di partenza dovrebbe essere un rinnovo per altri due anni – scadenza nel 2023 – con la possibilità di aggiungere un’opzione per il terzo. L’aumento dell’ingaggio dovrebbe essere sensibile: l’allenatore arriverebbe a percepire 3 milioni più bonus (fino ad oggi era arrivato massimo a 2).

