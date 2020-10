La Repubblica | Lazio, a Inzaghi manca un difensore da Champions

Nessun acquisto delle ultime ore: ieri si è conclusa la sessione estiva di mercato e la Lazio ha sistemato alcuni giocatori in partenza, oltre ad aver effettuato dei colpi per la Primavera. Come riporta La Repubblica però, ad Inzaghi mica un difensore da Champions. Gli acquisti effettuati dal club laziale sono 7 ed i milioni investiti 30. Il mister ha avuto il secondo portiere d’esperienza che mancava (Reina), un laterale sinistro (Fares), tre centrocampisti (Escalante, Akpa Akpro e Pereira) ed un attaccante (Muriqi). L’idea però ad oggi è quella di non veder riformato un reparto, quello arretrato, che già da inizio campionato, complici anche gli infortuni, ha mostrato essere in difficoltà.

