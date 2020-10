Muriqi partirà per la Nazionale, arrivato l’ok della Lazio

Nella mattinata di oggi sembrava che il nuovo acquisto della Lazio, Vedat Muriqi, potesse rimanere a Roma per smaltire e riprendersi dall’infortunio che lo aveva visto coinvolto questa estate, quando la Lazio era pronta per acquistarlo. La Nazionale del Kosovo, però, lo ha convocato per la partita di qualificazione europea contro la Macedonia e successivamente per quelle della Nations League contro Slovenia e Grecia, che si giocheranno rispettivamente l’8 ottobre, l’11 ottobre ed il 14 ottobre. Secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, Muriqi alla fine partirà – oggi o domani – per il ritiro con la Nazionale e quindi potrà dare il suo contributo durante i suddetti matc.

