Nazionale, Mancini: “Ranking questione importante, vogliamo vincere anche questa amichevole”

Alla vigilia della partita amichevole tra Italia e Moldavia, il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa: “Il ranking è una questione importante, non possiamo commettere errori in questa partita, perché vogliamo recuperare altre posizioni. Domani ci aspettiamo un avversario chiuso, noi non dovremo avere fretta, perché ci è capitato già in altre occasioni. La formazione di domani sarà diversa rispetto alle ultime schierate, sarà l’occasione per impiegare ragazzi che finora hanno avuto meno spazio”. Francesco Caputo, il giocatore selezionato per questa conferenza, ha invece parlato della “concorrenza” in attacco: “Sono consapevole di avere davanti giocatori importanti come Immobile e Belotti, ma sono qua per giocarmi le mie carte”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: