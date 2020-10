SOCIAL | La Salernitana presenta i nuovi arrivati dalla Lazio | FOTO

Le ultime ore di calciomercato hanno segnato rafforzamento dell’asse Lazio-Salernitana con tre biancocelesti che sono partiti alla volta della campania per un’ esperienza in prestito tra nuovi arrivi e vecchi ritorni. Così, se per Marius Adamonis sarà la prima volta in granata, Andrè Andreson e Patryk Dziczek fanno ritorno all’Arechi dopo una stagione conclusa non nel migliore dei modi. Tre innesti importanti per la Salernitana che li ha presentati poco fa via social.

